La gauche convertie à la rigueur migratoire: qui est Mette Frederiksen, la Première ministre danoise gagnante des législatives?

Mette Frederiksen

Elle aime le maquereau en boîte, Instagram et zéro réfugié dans son pays: bien placée pour un deuxième mandat de Première ministre après les législatives au Danemark mardi, Mette Frederiksen incarne une gauche gagnée à la rigueur migratoire au nom de la défense de l'Etat-providence.





Plus jeune cheffe d'un gouvernement dans le pays scandinave à son arrivée au pouvoir en 2019, la dirigeante sociale-démocrate de 44 ans était la candidate préférée des Danois à sa propre succession. Mais elle a dû attendre les ultimes instants de la soirée électorale pour s'assurer une majorité au Parlement. Après avoir formellement démissionné mercredi, elle doit être appelée à engager des négociations pour un nouveau gouvernement.





Issue d'une famille militante de longue date du parti, née dans le nord-ouest populaire du Danemark, cette fille d'un ouvrier typographe et d'une puéricultrice a fait ses classes dans les jeunesses de sa formation politique, comme de nombreux politiciens scandinaves. A l'adolescence, Mme Frederiksen cotise à l'ANC de Nelson Mandela et milite contre l'apartheid. Elue députée à 23 ans, elle reçoit des prix pour son engagement en matière sociale en parallèle d'études africaines.





Addict aux réseaux sociaux





Droguée aux réseaux sociaux - Instagram et Facebook font office de communiqués - elle y affiche le visage d'une Première ministre simple, aimant les sandwiches au pâté ou au maquereau, les deux ingrédients les plus modestes de la gamelle danoise. L'opposition raille une apparatchik qui veut faire peuple alors qu'elle a été ministre à 33 ans et été la "princesse héritière" du parti social-démocrate, dont elle prend la tête en 2015 après la défaite de la Première ministre Helle Thorning Schmidt.





"Est-ce qu'on peut à la fois aimer le maquereau en boîte à la tomate et la grande littérature? Est-ce qu'on peut à la fois aimer le handball et aller au Théâtre royal? Est-ce qu'on peut à la fois aimer Kandis et Kim Larsen (des musiciens danois très populaires, ndlr) et s'intéresser aux podcasts? Je ne sais pas vous, mais moi oui", se défend-elle. Dans un Danemark où l'extrême droite anti-immigration a été très influente dès la fin des années 1990, celle qui dénonçait le tournant droitier de son parti au début des années 2000 poursuit l'alignement sur les positions des nationalistes en matière migratoire.





Visons empoisonnés





Objectif zéro réfugié (avec une exception pour les Ukrainiens fuyant la guerre), projet controversé de délocalisation de l'accueil des demandeurs d'asile au Rwanda, pertes de permis de séjour pour des Syriens originaires de régions considérées comme sûres: malgré les grincements de dents de l'ONU ou de Bruxelles, Mette Frederiksen assume. Cette ligne dure explique en partie le succès de cette mère de deux enfants réputée dure en négociations.





Avec 27,5% des voix mardi, les "S" réalisent leur meilleur score depuis plus de 20 ans, malgré un paysage politique extrêmement morcelée et l'immigration a pratiquement disparu des débats de la campagne. Au niveau européen, la Danoise arrime son pays aux "frugaux" hostiles aux grands plans d'investissements mais pousse son pays à rejoindre, lors d'un référendum en juin, la politique de défense commune de l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine.





Avec elle, le Danemark a obtenu de bons résultats lors de la pandémie de Covid-19, où elle se montre proactive. Mais c'est sa volonté d'aller vite sur un dossier sensible qui va lui valoir son affaire la plus compliquée, avec la "crise des visons". Confrontée à l'apparition d'un variant inquiétant du coronavirus chez ces animaux à fourrure dont le Danemark était le champion mondial, elle décide d'ordonner l'abattage express de plus de 15 millions d'animaux.





Las: la décision s'avère illégale et lui revient en boomerang comme le signe d'un gouvernement 100% social-démocrate qui ne fait plus assez attention à ce qu'il fait. Cette affaire, qui a altéré sa popularité, avait précipité la convocation des élections. Elle aimerait maintenant former un gouvernement de coalition au delà des clivages traditionnels, qui pourrait réduire sa dépendance à ses alliés à la gauche de la gauche. Le partenaire le plus crédible est le nouveau parti centriste des Modérés, fondé il y a quelques mois par l'ancien Premier ministre libéral Lars Løkke Rasmussen.





Après sa victoire électorale, la gauche danoise en quête d’un gouvernement





Au lendemain de la victoire serrée de son camp aux élections législatives au Danemark, la Première ministre sociale-démocrate Mette Frederiksen a présenté sa démission à la reine, prélude aux négociations pour un nouveau gouvernement et une éventuelle recomposition politique. Habitués à diriger des gouvernements minoritaires, les sociaux-démocrates, de loin le plus grand parti avec 50 sièges sur les 179 du Parlement, veulent désormais gouverner au-delà des clivages traditionnels, une gageure dans le pays scandinave.





A l’issue du vote, le bloc de gauche, qui rassemble cinq formations auxquelles s’ajoutent trois mandats du Groenland et des îles Féroé, a obtenu la majorité absolue nécessaire de 90 sièges, contre 73 pour la droite et l’extrême droite et 16 pour le centre. Après la démission du gouvernement, la reine Margrethe II a de chargé Mme Frederiksen de commencer les discussions en vue de la constitution d’un gouvernement, lesquelles commencent formellement vendredi.





“Les électeurs ont envoyé un signal indiquant que nous devons travailler ensemble”, a commenté la Première ministre sortante à la télévision publique TV2. Forte du meilleur résultat pour son parti depuis 2001, la dirigeante âgée de 44 ans est en position de force pour rester en poste. Elle entend sonder les 11 autres partis représentés au Parlement pour trouver un terrain d’entente notamment sur la santé et l’environnement. Les négociations devraient prendre plusieurs semaines.





Le retour des questions migratoires





Les questions migratoires, absentes de la campagne, pourraient faire leur grand retour dans ces négociations. Les sociaux-démocrates, dont l’objectif est de n’accueillir aucun réfugié, travaillent à la mise en place au Rwanda d’un centre de gestion des demandeurs d’asile, un projet décrié par les sociaux-libéraux dont les mandats peuvent s’avérer cruciaux pour la constitution du prochain gouvernement bien qu’il ai perdu 9 de ses 16 précédents mandats, entrainant le départ de sa présidente.