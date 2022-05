La mère du tireur d’Uvalde sort du silence: “Pardonnez à mon fils, il avait ses raisons”

La Maman de Salvador Ramos s'exprime

La mère de Salvador Ramos, 18 ans, qui a abattu 19 enfants et deux enseignantes dans une école primaire du Texas la semaine dernière, a réagi publiquement au drame pour la première fois vendredi dernier. “Il avait ses raisons de faire ce qu’il a fait. S’il vous plaît, ne le condamnez pas”, a déclaré Adriana Martinez Reyes.





La femme était assise dans sa voiture lorsqu’elle a été interrogée sur le massacre commis par son fils de 18 ans. “Je n’ai pas de mots”, a avoué Martinez avec beaucoup d’émotion. “Je ne sais pas à quoi il pensait. Il avait ses raisons de faire ce qu’il a fait. S’il vous plaît, ne le condamnez pas”, a-t-elle supplié en espagnol. “Je veux juste que les enfants innocents qui sont morts me pardonnent.” Puis, en larmes, elle a également demandé pardon aux familles des victimes. “Pardonnez à mon fils. Je sais qu’il avait ses raisons.”





Salvador Ramos n’avait pas une bonne relation avec sa mère. C’était d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il avait emménagé chez sa grand-mère. Avant d’ouvrir le feu dans l’école primaire d’Uvalde, Ramos a également tiré sur sa grand-mère.





“Il aurait dû me tuer”

Mardi dernier, à 11 h 33, Ramos est entré dans l’école primaire Robb à Uvalde. Il était presque midi quand il a perpétré un horrible massacre dans une salle de classe. Dix-neuf enfants âgés de 7 à 10 ans ont été abattus et deux enseignantes ont également perdu la vie. Le tireur n’a été éliminé par les forces de l'ordre qu’à 12h51. L'intervention retardée de la police locale a suscité de nombreuses critiques au lendemain de ce drame. Les autorités ont depuis admis que la police avait pris une “mauvaise décision” en différant son intervention sur les lieux.





Le père du tireur s’est également exprimé dans la presse en fin de semaine dernière. “Je veux juste que les gens sachent que je suis désolé, pour ce que mon fils a fait. Je ne m’attendais pas à ce que mon fils fasse quelque chose comme ça (...) il aurait dû me tuer, vous savez, au lieu de faire quelque chose comme ça à quelqu’un”, a-t-il déclaré dans une interview au Daily Beast. “Je ne reverrai plus jamais mon fils, tout comme ils ne reverront pas leurs enfants. Et ça me fait mal."