La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala nommée directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce

Son nom était attendu : la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée à la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lundi 15 février, faisant d’elle la première femme et première Africaine à la tête de l’institution.« Les membres de l’OMC viennent d’accepter de nommer la Dr Ngozi Okonjo-Iweala comme prochain directeur général de l’OMC. La décision a été prise par consensus lors d’une réunion spéciale du Conseil général de l’organisation aujourd’hui », a annoncé l’OMC, une quinzaine de minutes après l’ouverture de la réunion.Économiste chevronnée, Ngozi Okonjo-Iweala, 66 ans, est une des femmes les plus puissantes du Nigeria. Deux fois ministre des finances et cheffe de la diplomatie du Nigeria durant deux mois, Mme Okonjo-Iweala a commencé sa carrière à la Banque mondiale en 1982, où elle a travaillé pendant 25 ans. En 2012, elle avait échoué à devenir la présidente de cette institution financière, face à l’Américano-coréen Jim Yong Kim.