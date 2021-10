La Nouvelle-Zélande va multiplier par quatre ses aides internationales pour le climat

À quelques jours de la COP26, la Nouvelle-Zélande vient d'annoncer qu'elle allait multiplier ses aides financières aux autres pays pour le climat. Un message fort qui positionne le pays parmi les grandes puissances mondiales dans la lutte contre le réchauffement.



Avec notre correspondant à Wellington, Richard Tindiller



La Nouvelle-Zélande va distribuer 793 millions d'euros aux pays qui se trouvent dans l'urgence face au changement climatique. Une somme, dont la moitié sera attribuée aux îles du Pacifique, dont la plupart sont directement menacées par la montée des eaux.



Lors de cette annonce, la Première ministre Jacinda Ardern a déclaré : « Nous devons continuer à renforcer notre soutien à notre famille du Pacifique et à nos voisins qui sont en première ligne face au changement climatique et ont le plus besoin de nous. »



L'augmentation du fonds sur la période 2022-2025 portera le pays au niveau de la Grande-Bretagne en termes de contribution par habitant.





Rattraper son retard