La pandémie représente “la plus grande menace pour la santé mentale depuis la 2e Guerre mondiale”

La Pandémie menace la santé Mentale

Selon un psychiatre anglais, la crise du coronavirus représente la plus grande menace pour la santé mentale depuis la Seconde Guerre mondiale, et son impact se fera encore sentir des années après la maîtrise du virus.

Le Dr Adrian James, président du Collège royal des psychiatres au Royaume-Uni, a déclaré que la combinaison de la maladie, de ses conséquences sociales et des retombées économiques avait un effet profond sur la santé mentale qui se poursuivra longtemps après que l’épidémie aura été maîtrisée.

Outre-Manche, jusqu’à 10 millions de personnes, dont 1,5 million d’enfants, auraient besoin d’une aide nouvelle ou supplémentaire en matière de santé mentale - une conséquence directe de la crise sanitaire.





“Cela va avoir un effet profond sur la santé mentale”, a déclaré M. James. “C’est probablement le plus grand coup porté à la santé mentale depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça ne s’arrêtera pas lorsque le virus sera sous contrôle et qu’il y aura peu de personnes à l’hôpital. Il faut financer les conséquences à long terme”.





Ne pas en faire un argument anti-confinement





La menace pour la santé mentale est parfois utilisée comme argument contre le confinement. Mais selon M. James, la pandémie en elle-même, confinement ou pas, a des conséquences sur le bien-être psychologique de la population. Au-delà de la peur d’être infecté ou de voir ses proches fragiles tomber malades, le fait de souffrir d’une maladie grave peut déclencher des problèmes de santé mentale. Environ un cinquième des personnes qui ont été intubées au printemps ont également développé des troubles de stress post-traumatique.