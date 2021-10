La petite fille de la photo emblématique de l'aéroport de Kaboul a été retrouvée: voici ce qu’elle est devenue

Bebe soulevé par des soldats américains en Afghanistan

Cette image n’a laissé personne indifférent en août dernier: au milieu du chaos de l’aéroport de Kaboul, un soldat américain a accepté un bébé de la part d’Afghans désespérés et l’a soulevé au-dessus d’une clôture en fil de fer barbelé. Le journal allemand Bild a réussi à retrouver la jeune fille secourue. Voici ce qu’elle est devenue





Un journaliste du journal allemand “Bild” a rencontré la petite Liya (dix semaines) dans sa nouvelle maison temporaire dans la banlieue de Phoenix, la capitale de l’État américain de l’Arizona. La fillette semble en bonne santé et bien portante après son évacuation de Kaboul. “C’est la chance d’une nouvelle vie et nous en sommes très reconnaissants”, dit sa mère Sadia, soulagée en repensant à ce 19 août agité où elle et sa famille ont voulu fuir les talibans.

Juste après la naissance du bébé, son mari Hameed était bloqué à l’aéroport de Kaboul et la situation empirait d’heure en heure. “Il m’a appelé et m’a dit, ‘viens à l’aéroport maintenant !’”.





Dans la foule en panique, Sadia a entendu les cris désespérés de son mari, mais il était de l’autre côté de la barrière. Son accouchement récent, la chaleur et la foule désespérée ont eu raison de la jeune mère: elle s’est évanouie à plusieurs reprises. Peu avant de s’évanouir à nouveau, elle a reconnu le neveu de son père dans la foule. Elle l’a supplié de sauver son bébé. De l’autre côté de la clôture, Hameed a demandé à un soldat américain de soulever le bébé par-dessus les barbelés. C’est une image qui a fait le tour du monde.

Par la suite, des soldats américains ont également pu faire entrer Sadia dans l’aéroport de haute sécurité. Ce n’est que plus tard que le couple a découvert que le monde entier avait vu la vidéo du sauvetage miraculeux de leur enfant.





Réunion

Sadia a depuis exprimé son souhait de rencontrer le soldat américain qui a pris son bébé dans ses bras. “Je tiens à le remercier personnellement pour avoir sauvé la vie de ma fille”, a-t-elle déclaré. Hameed est du même avis : “La confiance que nous nous sommes accordée à ce moment-là est quelque chose que je chérirai toute ma vie.”