La plateforme OnlyFans va interdire le contenu sexuellement explicite

OnlyFans, une plateforme d’abonnement qui propose du contenu photo et vidéo en grande partie à caractère pornographique, prévoit d’interdire les contenus “sexuellement explicites”.



Cette interdiction, qui entrera en vigueur le 1er octobre, fait suite à des demandes de partenaires bancaires et d’entreprises qui gèrent des transactions financières, a déclaré un porte-parole d’OnlyFans.



La nudité restera autorisée si elle est “conforme" à la politique de l’entreprise. La société communiquera davantage d’informations à ce sujet “dans les prochains jours”.



OnlyFans est devenu célèbre en permettant aux célébrités d’interagir personnellement avec leurs fans, avant d’attirer les travailleurs du sexe, qui y postent du contenu et peuvent ainsi être payés d’une manière relativement sûre par leurs abonnés.



La plateforme n’est pas disponible en tant qu’application sur les boutiques Apple et Google, qui interdisent la pornographie. OnlyFans a ainsi essayé de prendre ses distances avec le contenu pornographie en annonçant récemment le lancement d'une application de streaming OFTV, qui peut être téléchargée à partir des principales plates-formes, et qui propose du contenu autour de catégories comme le fitness, la cuisine, la comédie ou encore la musique.



OnlyFans dit compter 130 millions d’utilisateurs et 2 millions de créateurs qui ont gagné collectivement 5 milliards de dollars.