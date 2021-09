La police américaine identifie un tueur en série brésilien 16 ans après sa mort

Roberto Fernandes, tueur en série Brésilien

Roberto Fernandes a perdu la vie dans un crash aérien au Brésil, en 2005. Les autorités américaines viennent de découvrir qu’il s’agissait d’un tueur en série.

La police américaine a annoncé mardi avoir résolu trois meurtres de jeunes femmes commis il y a une vingtaine d’années en Floride grâce à une longue enquête qui s’est conclue par l’exhumation d’un cadavre au Brésil. Roberto Fernandes, mort dans un accident d’avion en 2005, “était un tueur en série” et pourrait avoir fait davantage de victimes, selon un communiqué du shérif du comté de Broward.

Trois corps retrouvés

En 2000, ses services avaient découvert, à quelques semaines d’écart, les cadavres de deux jeunes femmes battues à mort et abandonnées dans des sacs le long de routes. Un an plus tard, une troisième victime, poignardée, avait été retrouvée flottant dans la baie de Miami. Les trois femmes souffraient de problèmes de drogues et se prostituaient.





Retour rapide au Brésil

Dans le dernier dossier, la police avait rapidement suspecté Roberto Fernandes, un Brésilien installé aux Etats-Unis à la fin des années 1990 après avoir été acquitté du meurtre de sa femme dans son pays. Mais quand elle avait voulu l’interroger, il s’était déjà envolé vers le Brésil, pays qui n’a pas d’accord d’extradition avec les Etats-Unis.





Mort dans un crash en 2005

En 2011, des analyses ADN avaient permis de lier les trois meurtres et des empreintes digitales de renforcer les soupçons envers Roberto Fernandes. Des enquêteurs américains s’étaient alors rendus au Brésil pour le retrouver. Les autorités leur avaient annoncé qu’il s’était écrasé six ans plus tôt en tenant de fuir au Paraguay après avoir été mis en cause dans un viol et menacé par la famille de son ex-femme.





“Prouver qu'il était bien mort”

Les policiers américains avaient pensé qu’il avait peut-être mis en scène son accident. “On devait prouver qu’il était bien mort”, a expliqué lors d’une conférence de presse l’agent Nikoli Trifonov. “Les gens peuvent faire semblant d’être mort, surtout s’ils ont commis des meurtres.” Après des années de recherches et de discussions bilatérales, sa tombe a finalement été retrouvée au Brésil et ouverte fin 2020 et début 2021. Des analyses ADN ont confirmé qu’il était bien décédé et l’auteur des trois meurtres.