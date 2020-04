La police de New York disperse un cortège funèbre à Williamsburg

Funérailles de Rabbin dispersé aux Usa

Ce 27 avril, les véhicules de la police de New York ont roulé avec des sirènes à travers une foule importante rassemblée à Williamsburg, Brooklyn, pour les funérailles d’un rabbin.

Des membres de la communauté juive se sont rassemblés par milliers pour assister aux funérailles d’un rabbin à Williamsburg, dans le quartier de Brooklyn, ne respectant pas les mesures de distanciation sociale.

Le maire Bill de Blasio a déclaré un peu plus tard que ce rassemblement était totalement inacceptable.







“Mon message à la communauté juive, et à toutes les communautés, est simple : le temps des avertissements est passé. J’ai donné l’ordre à la police de New York de procéder immédiatement à la convocation ou même à l’arrestation de ceux qui se rassemblent en grands groupes. Il s’agit d’arrêter cette maladie et de sauver des vies. Point final”, s’est-il exprimé sur Twitter.





Le bilan des décès causés par le coronavirus aux États-Unis (58.350) dépasse désormais celui des soldats américains tués pendant la guerre du Vietnam, un cap symbolique franchi mardi.