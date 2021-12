La police de New York va être dirigée par une femme pour la première fois

Un geste fort pour le “NYPD”. Le futur maire de New York, Éric Adams, s’apprête à nommer pour la première fois une femme, Keechant Sewell, au poste très sensible de cheffe de la police de la plus grande ville des États-Unis, a-t-il annoncé ce mardi 14 décembre au New York Post.



Première femme à diriger la police de New York en 176 ans, elle sera la troisième personne noire à ce poste, tandis que le démocrate, Éric Adams, sera le deuxième maire noir dans l’histoire de la mégapole de la côte est. Tous deux prendront leurs fonctions au 1er janvier 2022.





“Keechant Sewell est une combattante accomplie du crime qui a l’expérience et l’intelligence nécessaires pour assurer la sécurité dont les New-Yorkais ont besoin et leur offrir la justice qu’ils méritent”, a déclaré Éric Adams, lui-même un ancien policier, au New York Post. Jusqu’alors, elle occupait le poste de cheffe des enquêteurs dans le comté de Nassau, à l’est de New York.