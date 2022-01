La police intervient contre des manifestants à Amsterdam

La police est intervenue dimanche midi contre un millier de manifestants rassemblés sur la Museumplein à Amsterdam pour protester contre les mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du Covid-19. Les militants avaient pris part à cette action dénommée "boire un café", à la suite du refus par les autorités locales d'autoriser la manifestation.





À l'aide d'un drone volant au-dessus de la place, la police a appelé les personnes à quitter les lieux. "Ici la police. Vous devez vous éloigner de la Museumplein, car cette manifestation est interdite", pouvait-on entendre. Des panneaux d'information ont également indiqué que la police allait intervenir et qu'il fallait quitter les lieux. Enfin, deux canons à eau sont arrivés sur la place.





La bourgmestre d'Amsterdam Femke Halsema a émis une ordonnance en urgence demandant l'évacuation de la Museumplein. En même temps, la police s'est dirigée vers les manifestants. En début d'après-midi, les lieux étaient quasi vides. Avant l'intervention de la police, un homme qui provoquait la police militaire, aussi présente, a été interpellé.





Les restrictions sanitaires sont strictes aux Pays-Bas, où un nouveau confinement a été imposé à la population une semaine avant Noël face à une nouvelle vague du Covid-19 et à la propagation du variant Omicron. Tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres sont fermés jusqu'au 14 janvier et les écoles au moins jusqu'au 9 janvier.