La Pologne annonce que ses 10 nouveaux chars Leopard ont “été livrés” à l'Ukraine comme promis

Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a annoncé jeudi que son pays avait “déjà” livré à l’Ukraine les 10 chars Leopard 2A4 supplémentaires qui avait été promis.



“Nous parlons d’un bataillon de chars lourds qui, dans le cas de la Pologne, ont déjà été livrés, et dans le cas de nos alliés, seront livrés à l’Ukraine très bientôt”, a déclaré M. Blaszczak aux journalistes.



La Pologne avait promis fin janvier d’envoyer 14 chars Lepoard 2 au total à Kiev et quatre premiers avaient déjà été livrés le 24 février, jour anniversaire de l’invasion russe.



“En plus des 14 chars polonais Leopard, il y a aussi huit chars canadiens dans ce bataillon, huit chars norvégiens et aussi six chars espagnols”, a précisé le ministre.



M. Blaszczak a indiqué que l’Espagne livrerait “peut-être encore quatre chars supplémentaires”, après avoir parlé à son homologue espagnole Margarita Robles.



Selon le ministre polonais, “la formation des tankistes ukrainiens est déjà terminée”.



M. Blaszczak a souligné aussi avoir “commencé la mise en place d’un centre responsable de l’entretien et de la réparation des chars livrés à l’Ukraine”.



“J’en ai parlé avec mon homologue allemand” Boris Pistorius, a-t-il indiqué.



Selon lui, les pièces de rechange pour ces blindés de conception allemande constituent “un défi” car leur production “a été arrêtée il y a 20 ans”.



“Nous sommes prêts à la reprendre, bien sûr en coopération avec les Allemands “, a-t-il insisté.



La Pologne est l’un des fervents partisans de l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion il y a un an.



Varsovie a augmenté ses propres achats d’armes, et porté son budget militaire à plus de 4% du Produit intérieur brut en 2023.