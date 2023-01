La population chinoise est en déclin: une première depuis 1961, et ce n’est pas près de s’arranger

La Population chinoise en déclin

Avec 1,41175 milliard d’habitants en 2022, contre 1,41260 en 2021, la population chinoise connaît son premier déclin historique depuis 1961. Le pays est officiellement entré dans une ère “d’augmentation négative de sa population”.





Selon le Bureau national des statistiques, la population chinoise a chuté de quelque 850.000 individus en un an, passant de 1,41260 milliard en 2021 à 1,41175 milliard d’habitants en 2022. Malgré les efforts de la Chine pour empêcher un déclin, selon les experts, le pays est officiellement entré dans une ère d’augmentation démographique négative, rapporte The Guardian.





Un tournant dans l’histoire de l’Empire du Milieu, qui s’explique par un taux de natalité historiquement bas (6,77 naissances pour mille habitants en 2022, contre 7,52 pour 2021), et un nombre de décès le plus élevé jamais enregistré depuis 1976, avec 7,37 décès pour mille habitants en 2022 (7,18 en 2021). Le déclin de la population chinoise n’était pourtant pas attendu pas les experts avant 2023.





Bientôt dépassée par l’Inde

Selon les prévisions des Nations Unies, la Chine, plus grand pays actuel en termes de population, pourrait être dépassée par l’Inde vers 2025. Tandis que la population chinoise pourrait descendre sous la barre du milliard, les Indiens pourraient être plus de 1,5 milliard en 2100.





Eu égard de ces chiffres, on peut sans mal constater que les tentatives de la Chine pour encourager sa population à avoir plus d’enfants, afin d’éviter notamment la crise liée au vieillissement, semblent être un échec. Les aides financières promises par le gouvernement, s’élevant parfois à 37.500 yuans (5.100 euros) par famille, n’ont pas convaincu les couples d’avoir des enfants, pas plus que l’abolition, en 2015, de la politique de l’enfant unique. Depuis le 1er janvier 2016, les couples ont, en effet, l’autorisation d’avoir deux enfants. Depuis le 31 mai 2021, ils peuvent en avoir trois.





La Chine doit-elle s’inquiéter?

Lors d’une conférence de presse, le directeur du Bureau national des statistiques s’est voulu rassurant, indiquant que l’offre de main-d’œuvre était toujours supérieure à la demande et que la population ne devait pas s’inquiéter du déclin démographique. Toutefois, d’après le vice-président de la commission de l’Agriculture et des Affaires rurales de l’Assemblée populaire nationale, Cai Fang, la Chine doit revoir sa copie en termes de politiques sociales, notamment en matière de soins aux personnes âgées et de pensions, sans quoi le “fardeau financier national” s’aggravera et impactera durement l’économie chinoise.