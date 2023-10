La première femme élue au bureau politique du Hamas, Jamila Chanti, tuée dans un raid israélien

Elle n’a sans doute pas été visée expressément par l’armée israélienne, qui ne l’a d’ailleurs pas mentionnée dans son tableau de chasse comme personnalité du Hamas éliminée à Gaza. Jamila Chanti, 66 ans, tuée dans un raid israélien jeudi 19 octobre à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, était pourtant la première femme membre du bureau politique du Hamas. Sa mort a été annoncée par le mouvement islamiste qui a parlé de «la martyre, docteure Jamila Chanti, dont la vie a été dédiée à l’effort et au sacrifice pour l’avancement de la cause palestinienne».