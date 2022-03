La Russie accuse à nouveau l’Ukraine de fabriquer l’arme atomique

La Russie accuse l'Ukraine de vouloir fabriquer la bombe atomique

Ce dimanche, la Russie a accusé l’Ukraine de vouloir fabriquer une bombe nucléaire. Selon les agences de presse russes TASS, RIA et Interfax, qui se basent sur une “source gouvernementale” - dont l’identité n’a pas été révélée - le pays serait en train de développer une “bombe sale” faite du plutonium radioactif de Tchernobyl.





Ces accusations à l’encontre du pays envahi par les troupes russes sont assez fréquentes mais ne sont pas prises au sérieux par l’Occident. Par ailleurs, elles sont démenties par le gouvernement ukrainien, qui a affirmé à plusieurs reprises ne pas avoir l’intention de développer l’arme atomique. En 1994, le pays a renoncé à ses ambitions nucléaires militaires à la suite de l’éclatement de l’Union soviétique.





“Ils fabriqueront l’arme nucléaire, avec l’aide de ceux d’outre-Atlantique (les Etats-Unis, ndlr)”, a déclaré le président russe Vladimir Poutine samedi lors d’une réunion avec des employées des compagnies aériennes russes. “Et ensuite, ils diront: ‘Nous ne reconnaissons pas le statut nucléaire, ils l’ont fait tout seuls’. Et à partir de là, le destin de la Russie sera très différent. Alors, notre ennemi stratégique n’aura même pas besoin de missiles balistiques intercontinentaux. Comment pouvons-nous ignorer cela?”, a poursuivi le président russe.





Statut “neutre et non nucléaire”

Lors de son discours accusant l’Ukraine de nazisme, Poutine avait déjà affirmé que l’Ukraine développait l’arme nucléaire. Selon lui, du fait de son héritage soviétique “la seule chose qui manque c’est un système d’enrichissement d’uranium. Mais c’est une question technique, et pour l’Ukraine pas un problème insoluble”. Kiev peut, selon lui, développer des armes nucléaires tactiques en augmentant la portée de leurs missiles à 500 km: “et voilà Moscou dans la zone de destruction, c’est pour nous une menace stratégique”.