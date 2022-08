La Russie accuse les USA de «déstabiliser le monde»

Une nouvelle fois, la Russie se prononce sur le dossier de Taïwan. Depuis quelques jours, une nouvelle en rapport avec l'île a provoqué la colère de la Chine qui a, à plusieurs reprises, mis en garde les autorités américaine. Cela a rapport avec une visite annoncée de Nancy Pelosi, une haute élue américaine qui prévoit de visiter l'île. Ce mardi, la Russie a une nouvelle fois souligné qu'elle est solidaire de la Chine et a accusé les USA de «déstabiliser le monde».



La visite de Pelosi à Taïwan continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ce mardi, la Russie a affirmé une nouvelle fois qu'elle est solidaire de la Chine sur Taïwan. C'est par la voix du porte-parole du Kremlin que Moscou a réagi. Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe n'a pas manqué de préciser que Moscou comprend les inquiétudes des autorités chinoises et leur attitude est justifiée.



"Bien sûr, nous voulons souligner encore une fois que nous sommes absolument solidaires de la Chine. Son attitude très, très sensible à ce problème est absolument justifiée. Au lieu de respecter cette sensibilité, malheureusement, les États-Unis choisissent la voie de la confrontation. Cela ne promet rien de bon, on peut seulement exprimer des regrets", a indiqué M. Peskov. De son côté, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova a accusé les USA de "déstabiliser le monde". «Washington déstabilise le monde. Pas un seul conflit réglé dans les dernières décennies, mais plusieurs provoqués», a déclaré sur son compte Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.