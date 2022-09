La Russie achète des munitions d'artillerie à la Corée du Nord

Le ministère russe de la Défense est sur le point d’acheter des millions de roquettes et d’obus d’artillerie à la Corée du Nord pour poursuivre son offensive en Ukraine, selon les services de renseignement américains. Pour les responsables du gouvernement, ces achats prouvent que les sanctions imposées à Moscou fonctionnent.



Un responsable américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré à l’ANP que le fait que la Russie se tourne vers l’État isolé de Corée du Nord démontre que “l’armée russe continue de souffrir de graves pénuries d’approvisionnement en Ukraine - en partie à cause des contrôles et des sanctions à l’exportation”.



Les responsables du renseignement américain pensent que les Russes pourraient chercher à acheter d’autres équipements militaires nord-coréens à l’avenir. Cette découverte des services de renseignement a été rapportée pour la première fois par le New York Times.



On ignore ce que les Russes ont acheté exactement aux Nord-Coréens. Les services de renseignement ont toutefois révélé que ces achats comprenaient notamment des obus d’artillerie et des missiles.



Quelques semaines plus tôt, l’administration Biden a révélé que l’armée russe a reçu une livraison de drones de fabrication iranienne pour les utiliser en Ukraine. La Maison Blanche avait déclaré la semaine dernière que la Russie avait rencontré des problèmes techniques avec des drones acquis auprès de Téhéran en août.