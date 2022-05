La Russie devrait cesser d'intervenir à l'étranger, selon un ex-paramilitaire de Wagner

Marat Gabidullin, ancien membre de l’association paramilitaire

La Russie devrait mettre un terme à ses interventions à l'étranger et se concentrer sur ses problèmes internes, estime Marat Gabidullin, ancien membre de l’association paramilitaire.





Âgé de 55 ans, cet ancien militaire russe de carrière est le premier membre du sulfureux groupe paramilitaire, au sein duquel il a évolué en Ukraine et en Syrie de 2015 à 2019, à prendre ouvertement la parole à visage découvert. Dans un livre publié jeudi en France («Moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner», chez Michel Lafon), il décrit le quotidien des combattants de cette structure très secrète, accusée d'avoir commis des exactions notamment en Afrique, et avec laquelle les autorités russes affirment n'avoir aucun lien.