La Russie est “responsable du risque de guerre en Europe”, la situation critique

chef de l’Etat allemand Frank-Walter Steinmeier, risque guerre Ukraine

Le chef de l’Etat allemand Frank-Walter Steinmeier a estimé dimanche que Moscou portait “la responsabilité” d’un risque de “guerre” en Europe du fait des tensions autour de l’Ukraine, à la veille d’une visite du chancelier Olaf Scholz à Kiev puis à Moscou.

“Nous sommes au beau milieu d’un risque de conflit militaire, de guerre en Europe orientale et c’est la Russie qui en porte la responsabilité”, a déclaré M. Steinmeier juste après sa réélection pour cinq ans à ce poste surtout honorifique.





L’ancien chef de la diplomatie allemande, un social-démocrate proche d’Olaf Scholz, a ainsi tenté de clarifier la position de son pays, critiqué ces dernières semaines par l’Ukraine et certains de ses partenaires occidentaux pour une trop grande complaisance supposée à l’égard de Moscou. Intervenant devant un collège de parlementaires et élus nationaux et régionaux allemands, il a appelé à faire preuve de fermeté à l’égard de la Russie si nécessaire.





“Comme nous pouvons le constater, la paix ne va pas de soi, il faut toujours ouvrer pour la préserver, dans le dialogue, mais lorsque c’est nécessaire en disant les choses clairement, en faisant preuve de dissuasion et de détermination”, a dit M. Steinmeier, sous les applaudissements.





“Situation critique”

Un peu plus tôt, une source gouvernementale allemande, parlant sous couvert de l’anonymat à Berlin avant le déplacement de M. Scholz en Ukraine, lundi, puis en Russie, mardi, avait jugé le risque de conflit armé important. “Notre préoccupation a grandi (...) nous pensons que la situation est critique, très dangereuse”, a souligné cette source, devant la presse, alors que les craintes d’une invasion russe imminente en Ukraine ne cessent de croître.