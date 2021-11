La Russie et le Bélarus mènent des exercices militaires près de la frontière polonaise

Opération militaire entre la Russie et Belarusse à la frontière Polonaise

Les armées russe et bélarusse ont indiqué vendredi qu'elles menaient des exercices aéroportés communs dans l'ouest du Bélarus, près de la frontière polonaise au cœur d'une crise migratoire.

Dans un communiqué, le ministère bélarusse de la Défense a indiqué qu'une unité "tactique" de parachutistes des deux pays s'exerçait sur un terrain dans la région de Grodno. Il a ajouté que des avions de transports de troupes russes IL-76 et des hélicoptères des forces bélarusses étaient impliqués dans ces manœuvres.





"Après leurs sauts, les parachutistes russes et bélarusses mènent une série d'exercices de combat comprenant notamment la prise et la tenue d'une position, la recherche et l'élimination de cibles", précise le communiqué de Minsk.





Citée par l'agence Interfax, l'armée russe a, elle, affirmé qu'il s'agissait d'une "inspection surprise" de la préparation des troupes.





Crise migratoire

Quelques milliers de migrants voulant se rendre en Europe, originaires principalement du Proche-Orient, sont bloqués dans des conditions difficiles à la frontière entre le Bélarus et la Pologne.





L'Union européenne accuse Minsk d'orchestrer cet afflux migratoire, en délivrant notamment des visas, pour se venger de sanctions occidentales imposées au régime d'Alexandre Loukachenko l'an dernier après la brutale répression d'opposants.