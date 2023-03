La Russie fournirait de l’uranium enrichi à la Chine: “Très troublant”

Rosatom, l’agence nucléaire d’État de la Russie fournit de l’uranium enrichi à la Chine pour un usage dans des réacteurs à neutrons rapides, estime le département américain de la Défense.



Après avoir été informé de la situation par un officiel américain durant une audition, le responsable de la défense pour la politique spatiale, John Plumb, a estimé qu’il était “très troublant de voir la Russie et la Chine coopérer en la matière.”





“Ils peuvent avoir des points de discussions à cet égard, mais on ne peut occulter le fait que les réacteurs à neutrons rapides sont du plutonium, et le plutonium est destiné à l’armement. Donc je pense que le département de la Défense est inquiet. Et bien sur, cela correspond aussi à nos inquiétudes au sujet de l’expansion des forces nucléaires chinoises, car il faut plus de plus plutonium pour davantage d’armes”, a poursuivi M. Plumb.