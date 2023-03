La Russie «a pris la Biélorussie en otage nucléaire», accuse Kiev

Le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien réagit dimanche à l'annonce par le président Poutine d'un déploiement d'armes nucléaires «tactiques» sur le territoire de son voisin et allié.





«Le Kremlin a pris la Biélorussie comme otage nucléaire», a écrit dimanche sur Twitter le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien Oleksiï Danilov. Ce message vient en réaction à l'annonce par le président Vladimir Poutine d'un déploiement d'armes nucléaires «tactiques» sur le territoire de son allié.





Vladimir Poutine avait dit samedi avoir eu l'accord de Minsk pour déployer ces armes au Bélarus, un pays situé aux portes de l'Union européenne et dirigé depuis 1994 par Alexandre Loukachenko, son allié le plus proche. Cette nouvelle «maximise le niveau de perception négative et de rejet public de la Russie et de M. Poutine dans la société bélarusse», avance Oleskïï Danilov, affirmant que cette décision est un «pas vers la déstabilisation interne du pays».







Des responsables russes ont émis à plusieurs reprises des menaces à peine voilées de se servir de l'arme nucléaire en Ukraine en cas d'escalade significative du conflit. Or, si le Bélarus ne prend pas part directement au conflit en Ukraine, Moscou s'est servi de son territoire pour conduire son offensive sur Kiev l'année dernière ou pour mener des frappes, selon les autorités ukrainiennes.