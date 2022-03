La Russie ne respectera pas la décision de la cour Internationale de Justice

Le Kremlin a rejeté jeudi la décision de la Cour internationale de justice (CIJ), plus haut tribunal de l’ONU, qui a ordonné la veille à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine.





“Nous ne pourrons pas tenir compte de cette décision”, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en soulignant que les deux parties -- la Russie et l’Ukraine -- devaient être d’accord pour que la décision puisse être mise en oeuvre. “Dans ce cas-là, aucun accord ne peut avoir lieu”, a-t-il affirmé.





Un jugement sans appel mais... impuissant





La juridiction, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, a été saisie par Kiev, qui a salué mercredi “une victoire complète de la justice et une victoire complète de l’Ukraine”. Mais même si les jugements de la CIJ sont contraignants et sans appel, la cour, qui fonde ses conclusions principalement sur les traités et les conventions, n’a aucun moyen de les faire respecter. La Russie a refusé de comparaître lors des audiences tenues par la CIJ sur l’affaire, les 7 et 8 mars. Mais dans un document écrit, Moscou a réfuté la compétence de la cour sur la requête de l’Ukraine.