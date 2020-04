La Russie passe la barre des 50.000 cas de contamination

Russie atteint la barre des 50mille cas

La Russie a passé mardi la barre des 50.000 cas d'infection, selon les statistiques officielles quotidiennes. Le pays a recensé plus de 52.700 cas confirmés, soit une augmentation de plus de 1.800 pc depuis le 1er avril. Plus de la moitié de ces cas (29.000) ont été recensés à Moscou.

Plus de 450 personnes sont décédées des suites du coronavirus en Russie, 10% des décès ayant eu lieu au cours de la dernière journée, a rapporté un service de monitoring fédéral. "Le pic de la propagation de la maladie est encore à venir", a déclaré lundi le président russe Vladimir Poutine d'après l'agence de presse TASS.





Les autorités russes ont prédit la stabilisation du nombre de cas de contamination dans le pays au cours du mois prochain grâce aux mesures de confinement imposées par la plupart des régions. Ces mesures de protection, consistant à déconseiller les déplacements non-essentiels, devraient être prolongées au moins jusqu'à la fin du mois prochain, a rapporté l'agence de presse russe RBC.