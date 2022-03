La Russie pourrait donner des idées d'invasion à la Corée du Nord

L'invasion de la Russie en Ukraine, vu par Kim Jong Un

La communauté internationale doit prendre des mesures fermes et réclamer des comptes à la Russie pour son invasion de l’Ukraine, a déclaré l’ambassadeur belge en Corée du Sud, François Bontemps, dans une interview accordée à l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. Il craint que la Russie ne donne à d’autres pays, dont la Corée du Nord, des idées de velléité militaire.





M. Bontemps estime que les “États voyous” tels que la Corée du Nord pourraient mal évaluer la situation régionale et tenter de “saisir cette occasion pour montrer plus de puissance”. “Nous devons arrêter cela (l’invasion, NDLR) en Ukraine, afin de ne pas encourager d’autres pays à acquérir des armes nucléaires et à passer à des démonstrations de puissance.”





La Corée du Nord a testé un nouveau type de missile balistique intercontinental (ICBM) la semaine dernière. De ce fait, Pyongyang a “franchi la ligne rouge”, dénonce M. Bontemps. Selon les médias locaux, la Corée du Nord se prépare actuellement à un nouvel essai nucléaire. Le pays aurait déjà eu recours à six essais de ce type par le passé.