La Russie prévoit de faire défiler plus de 500 prisonniers de guerre lors du défilé du 9 mai

La russie prevoit de faire defiler 500 prisonniers de guerre

La Russie aurait l’intention de faire défiler plus de 500 prisonniers de guerre ukrainiens sur la place Rouge de Moscou lors du défilé annuel du 9 mai, rapporte le site russe indépendant spécialisé dans la lutte contre la torture et la corruption Gulagu.net.Le 9 mai est le Jour de la Victoire en Russie, qui commémore la signature à Berlin de l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie face aux troupes alliées en 1945. Tous les ans depuis le 9 mai 1965, un défilé militaire est organisé à Moscou, sur la place Rouge, pour marquer la fin de la “Grande Guerre patriotique.”





Troisième Convention de Genève

Cette année, le Kremlin aurait l’intention de faire défiler plus de 500 prisonniers de guerre ukrainiens “pour montrer au peuple russe et au monde la force et la supériorité de l’armée russe et démoraliser les Ukrainiens”, selon le site indépendant russe Gulagu.net. Cela violerait l'article 13 de la Troisième Convention de Genève, relative au traitement des prisonniers de guerre.





Décision finale

La décision de faire défiler ces prisonniers sera prise vendredi, ajoute le site fondé en 2011 par le militant des droits de l’homme et lanceur d’alerte Vladimir Ossetchkine. Des agents du Service fédéral des prisons russes (FSIN) et du Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB, le successeur du KGB) effectueraient un “travail opérationnel” avec les Ukrainiens détenus dans un certain nombre de centres de détention russes situés dans la grande périphérie de Moscou.





Tribunal de Nuremberg

Le président russe Vladimir Poutine travaillerait également sur un projet visant à juger les prisonniers de guerre ukrainiens devant un nouveau tribunal de Nuremberg, à l’instar des procès qui se sont tenus dans la ville allemande de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est d'ailleurs pas un hasard si la propagande russe présente son “opération spéciale” en Ukraine comme une “lutte contre les nazis”.





Ce tribunal devrait entamer ses travaux dans les mois à venir et devrait déboucher sur “le plus grand procès contre les nazis de l’histoire de la Russie et de la période post-soviétique, indique Gulagu.net. Le procureur général russe Igor Krasnov et plus de 40 procureurs seraient en train d’étudier les procès de Nuremberg “afin de rendre le nouveau tribunal aussi spectaculaire, historique et inspirant possible pour le peuple russe”, poursuit le site.





Torture

Enfin, Gulagu.net appelle à ce que des observateurs internationaux et des avocats soient autorisés à entrer dans ces “camps de concentration militaires” en Russie pour venir en aide aux prisonniers de guerre ukrainiens. Ceux-ci seraient soumis à des “traitements inhumains et à la torture” depuis des semaines.