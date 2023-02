La saga de corruption continue en Ukraine: de nouvelles personnes arrêtées

Corruption en Ukraine

La semaine dernière, cinq gouverneurs régionaux et quatre vice-ministres ont été démis de leurs fonctions en Ukraine après un scandale de corruption présumé dans l’armée. Alors que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen saluait jeudi à Kiev les récents efforts de lutte anti-corruption, nous apprenons de nouvelles arrestations. Ces dernières impliquent des responsables de l’armée qui auraient truqué des achats pour les troupes afin de s’enrichir. Des fonctionnaires de l’est de l’Ukraine auraient également empoché de l’argent destiné à la reconstruction du pays.





Selon “The Kyiv Independent”, l’une des nouvelles personnes arrêtées serait probablement le vice-ministre de la Défense démissionnaire, Viatcheslav Chapovalov. Une information non confirmée par les autorités. Ce dernier avait fait un pas de côté la semaine dernière, sous pression. Il devra passer au moins deux mois en détention provisoire, à moins qu’il ne puisse fournir une caution équivalente à plus de 10 millions d’euros.





Des journalistes ukrainiens ont révélé il y a quelques semaines que le ministère faisait payer “deux à trois fois le prix normal” pour la nourriture au front. Des allégations que Chapovalov qualifie de “sans fondement”.





Selon les médias locaux, le vice-ministre serait non seulement accusé d’avoir trafiqué les rations, mais aussi de s’être enrichi en achetant des gilets pare-balles, des casques et des vêtements - pour une valeur de près de 25 millions d’euros. Les autorités l’accusent également d’avoir ignoré les avertissements concernant la mauvaise qualité des équipements de l’armée lors de leur achat.





Des fonds pour la reconstruction du pays détournés

Deux autres responsables de l’armée auraient également détourné de l’argent destiné à la reconstruction des infrastructures de la ville de Semy, dans l’est de l’Ukraine.





Ces derniers auraient empoché de l’argent provenant d’au moins 80 projets. Le montant total concerné n’est pas encore connu, mais ils auraient récupéré environ 35.000 euros pour un seul projet. Le gouverneur adjoint de la région aurait également été impliqué dans le détournement de fonds publics.





Refonte du paysage politique

Le scandale de la corruption en Ukraine a entraîné de nombreux changements au niveau politique. Les gouverneurs de plusieurs régions militaires, deux vice-ministres d’un ministère du Développement régional, un vice-ministre de la Défense et le chef adjoint du bureau présidentiel de Zelensky ont démissionné ou ont été licenciés. La police a également mené une série de perquisitions il y a quelques jours au domicile de l’un des hommes les plus riches d’Ukraine, d’un ancien ministre, d’administrations et de fonctionnaires.

Le président Zelensky tient à montrer que l’Ukraine prend des mesures drastiques contre la corruption qu’il qualifie d’“ennemi intérieur”, une question-clé pour le pays, en pleine guerre, et pour son adhésion future à l’UE.





Des mesures saluées par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.