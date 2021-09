La Suède inaugure le plus haut gratte-ciel en bois au monde

Le nouveau centre culturel de la petite ville suédoise de Skellefteå construit en bois. Il atteint une hauteur de 80 mètres et comporte 20 étages. © White Arkitekter/Twitter

L'ère des gratte-ciel en bois est arrivée. C'est notamment le cas à Skelleftea, dans le nord de la Suède, où a été inauguré cette semaine une tour de 20 étages, et qui atteint 80 mètres de haut.





"En 2015, quand on a proposé un tel immeuble tout en bois les gens pensaient qu'on étaient fous, raconte Oskar Norelius, un des architectes. Le plus difficile c'est de montrer que ce qui marche en théorie marche aussi dans la pratique, car ça n'avait jamais été fait avant."





Le bois, coupé dans les forêts environnantes, est partout. Dans la structure même de la tour, visible a des kilomètres à la ronde. Dans la salle de spectacle de 1 200 places, la bibliothèque, les salles d'exposition, même les cages d'ascenseur.





"C'est un immeuble du XXIe siècle"





Aux étages supérieurs, les chambres d'hôtel sont des modules tout en bois préfabriqués qui ont été montés tel quel par une grue et dont l'assemblage n'a demandé que quelques heures. On peut voir et toucher les simples plaques de métal fixées par des vis qui maintiennent cet ensemble.