La télévision Russe critique Kremlin

Habitués à louer la tactique du Kremlin au cours des derniers mois, des experts de la télévision d’État russe ont formulé des critiques à la suite du retrait des troupes russes d’une partie de l’Ukraine.





L‘ancien membre de la Douma Boris Nadezhdin a largement critiqué les décisions prises par le Kremlin. Il a notamment pointé du doigt les conseillers du président russe Vladimir Poutine. “Des gens ont convaincu le président Poutine que l’opération spéciale serait rapide et efficace, que la population serait hors d’état de nuire, que nous allions envahir avec la Garde nationale et les Kadyrovites (forces de sécurité tchétchènes, ndlr) et remettre de l’ordre. Ils nous ont menti.”





Selon lui, l’idée de l’invasion en Ukraine ne vient pas de Poutine lui-même. “Quelqu’un lui a dit que les Ukrainiens allaient se rendre, qu’ils allaient fuir, qu’ils allaient vouloir rejoindre la Russie. Quelqu’un a dû lui dire tout ça. Ils l’ont dit à la télévision aussi.”





Négociations de paix

M. Nadezhdin estime qu’il est “absolument impossible” de vaincre l’Ukraine avec les moyens et les “méthodes de guerre coloniale” avec lesquels la Russie tente actuellement de gagner la guerre. “Avec des soldats sous contrat et des mercenaires, et sans mobilisation. Il y a une armée forte face aux troupes russes, soutenue économiquement et technologiquement par les pays les plus puissants.”





M. Nadezhdin appelle à des négociations de paix pour mettre fin à la guerre. “Soit nous optons pour la mobilisation générale et une guerre ouverte, soit nous quittons l’Ukraine”, a-t-il déclaré. “Mais le rapport de force n’est pas en notre faveur.”





Victor Olevich, un autre expert de la télévision d’État russe, a appuyé les propos de M. Nadezhdin. “On dit que tout se passe comme prévu. Quelqu’un croit-il vraiment qu’il y a six mois, nous avions prévu de quitter Balakhya et de repousser une contre-offensive près de Kharkiv? Nos services de renseignement auraient dû le prévoir.” M. Olevich considère également comme une erreur de nier l’identité ukrainienne, comme cela s’est produit précédemment sur la télévision d’État.





L’armée ukrainienne “sérieuse”

Les présentateurs, soutenus par quelques experts qui s’en tiennent à la vieille rhétorique, ont tenté de défendre le Kremlin. Ils admettent tout de même que la Russie a reçu un coup derrière la tête.