La tension montre entre les chauffeurs et la police au port de Douvres: “La situation est inhumaine”

Tension entre les Chauffeurs et la Police à Douvres

La tension monte au port britannique de Douvres. Des chauffeurs en colère s’en sont pris à la police ce matin, comme le montrent des images de Sky News. Il faudra “quelques jours” pour permettre aux milliers de camions bloqués de passer la Manche, a indiqué le gouvernement britannique.

Les camionneurs bloqués au port de Douvres perdent patience. Des images de Sky News montrent un groupe d’hommes qui s’en prennent à des agents. La police tente d’arrêter le groupe, ce qui conduit à des échauffourées entre les policiers et les chauffeurs. On peut entendre des cris, des sifflements et des klaxons.





Variante de virus





Plusieurs milliers de camions sont actuellement bloqués au port britannique. La France a fermé la frontière en début de semaine par crainte de la propagation d’une nouvelle souche du coronavirus, qui a été identifiée en Grande-Bretagne.





Les chauffeurs de camions, pour la plupart européens, sont bloqués depuis plusieurs jours. Par conséquent, beaucoup d’entre eux ne pourront pas célébrer Noël chez eux. “Ils ne nous donnent ni nourriture, ni boisson, ni sanitaires, ils ne nous donnent rien”, a critiqué un Espagnol. “La situation est en fait inhumaine, nous demandons donc une solution.”

“On a été parqués comme des bêtes à l’aéroport, il y a 12 files et plus de 100 camions par file”, raconte un routier, qui habite près de Dunkerque dans le nord de la France, et a traversé la Manche dimanche midi. “C’est dégueulasse, il n’y a même pas de douche, ils ont juste mis des cabines de toilettes. Hier on a eu deux bouteilles d’eau de 50 cl, rien à manger”.





Mais surtout, pas de test à ce stade. “Pour les tests, on ne nous a rien proposé pour le moment.”





Un test négatif





Pour rappel, à partir d’aujourd’hui, le trafic de marchandises reprend, mais les conducteurs ne sont autorisés à franchir la frontière qu’avec un test Covid négatif. Cela signifie que les tests doivent être effectués à grande échelle.





Toute personne qui obtient un résultat positif après un test rapide se verra également proposer un test PCR, qui est plus précis. Si un autre résultat positif suit, la personne infectée peut être hébergée dans un hôtel des alentours.





Le secrétaire d’État au Logement, Robert Jenrick, a souligné qu’il faudra peut-être plusieurs jours avant que les problèmes des camions bloqués ne soient résolus. Les photos partagées hier montrent, entre autres, des rangées de camions garés à l’aéroport de Manston, au nord de Douvres.

Les premiers passagers du ferry en provenance du Royaume-Uni ont débarqué tôt ce matin dans le port français de Calais. Le ferry Côtes des Flandres a été le premier à quitter le port de la ville côtière anglaise de Douvres et est arrivé à Calais vers 3h30.