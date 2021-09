[Photos] La Téranga, plus qu'un terme, un esprit chez Air Sénégal et les Sénégalais

Lors du point de presse conjoint entre l'agence sénégalaise de promotion du Tourisme ASPT et Air Sénégal sur l'impact de la nouvelle ligne relativement à la promotion de la destination Sénégal, le directeur général de Air Sénégal Ibrahima Kane et celui de l'ASPT, Pape Mahawa Diouf, ont tour à tour, expliqué la philosophie autour de l'esprit Teranga, marque de fabrique du pavillon national et au-delà, signature du peuple sénégalais.





Il s'agit en effet selon eux, d'un concept fort, qui unit toute une Nation autour d'un idéal de paix, de concorde, d'amour et de fraternité. Et donc ce vocable bien Sénégalais en langue wolof, ne saurait avoir un synonyme exact ou d'équivalent sur les autres langues, a tenu à expliquer Ibrahima Kane. Selon lui, la teranga ne saurait non plus avoir une conception généralisée. C'est un ressenti profond chez chaque sénégalais déterminé à partager ce qu'il détient de plus précieux pour recevoir en retour, le meilleur de son vis-à-vis.