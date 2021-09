La théorie du cygne noir : Comment peut-elle nous aider à prévenir les crises majeures à l'avenir ?

Une scène du film "Le cygne noir"

Qu'ont en commun l'essor de l'internet, les attentats du 11 septembre 2001 et la crise économique de 2008 ? Il s'agissait d'événements extrêmement rares et surprenants qui ont eu un impact considérable sur l'histoire.



De tels événements sont souvent qualifiés de "cygnes noirs".



Certains affirment que la récente pandémie de covid-19 pourrait également être considérée comme l'une d'entre elles, mais tout le monde n'est pas d'accord.



La "théorie du cygne noir" a été développée par le professeur, écrivain et ancien trader libano-américain Nassim Taleb en 2007.



Et elle comporte trois composantes, comme l'a expliqué Taleb lui-même dans un article paru dans le New York Times la même année :



Tout d'abord, elle est atypique en ce sens qu'elle se situe en dehors du domaine des attentes habituelles, car rien dans le passé ne permet d'envisager sa possibilité de manière convaincante.



Deuxièmement, elle a un impact extrême.



Troisièmement, malgré son caractère atypique, la nature humaine nous pousse à inventer des explications pour son apparition après coup, ce qui le rend explicable et prévisible.



La thèse de Taleb est généralement associée à l'économie, mais elle s'applique à tout domaine.



Et comme les conséquences sont souvent catastrophiques, il faut partir du principe que la survenue d'un événement de type "cygne noir" est possible et qu'il faut donc avoir un plan pour y faire face.



En bref, le "cygne noir" représente une métaphore pour quelque chose d'imprévisible et de très étrange, mais pas impossible.



Pourquoi les appelle-t-on ainsi ?



À la fin du XVIIe siècle, des navires européens sont partis à l'aventure pour explorer l'Australie.



En 1697, alors qu'il naviguait sur les eaux d'une rivière inconnue au sud-ouest de l'Australie occidentale, le capitaine néerlandais Willem de Vlamingh a aperçu plusieurs cygnes noirs, probablement le premier Européen à les observer.



En conséquence, Vlamingh a nommé la rivière Zwaanenrivier (rivière des cygnes en néerlandais) en raison du grand nombre de cygnes noirs qui s'y trouvaient.



Il s'agissait d'un événement inattendu et inédit. Jusqu'alors, la science n'avait enregistré que des cygnes blancs.





La première référence connue au terme "cygne noir" associé à la signification de rareté provient d'une phrase du poète romain Decimus Junius Juvenal (60-128).



Désespérant de trouver une épouse possédant toutes les "qualités appropriées" de l'époque, il écrit en latin qu'une telle femme est rara avis in terris, nigroque simillima cygno ("un oiseau rare dans ces terres, comme un cygne noir"), détaille le dictionnaire Oxford.



Car à cette époque et jusqu'à quelque 1 600 ans plus tard, les cygnes noirs n'existaient pas pour les Européens.



Prédire les cygnes noirs



Un groupe de scientifiques de l'université de Stanford, aux États-Unis, s'efforce de prévoir l'imprévisible.



C'est-à-dire anticiper les "cygnes noirs". Pas les oiseaux, mais ces événements étranges qui se produisent dans l'histoire.



Bien que leur analyse primaire ait été basée sur trois environnements différents dans la nature, la méthode de calcul qu'ils ont créée pourrait être appliquée à n'importe quel domaine, y compris l'économie et la politique.



"En analysant les données à long terme de trois écosystèmes, nous avons pu montrer que les fluctuations qui se produisent dans différentes espèces biologiques sont statistiquement les mêmes dans différents écosystèmes", a déclaré Samuel Bray, assistant de recherche dans le laboratoire de Bo Wang, professeur de bio-ingénierie à l'université de Stanford.



"Cela suggère qu'il existe certains processus universels dont nous pouvons tirer parti pour prédire ce type de comportement extrême", a ajouté M. Bray, selon le site web de l'université.







Pour mettre au point la méthode de prévision, les chercheurs ont recherché les systèmes biologiques qui ont connu des événements de type "cygne noir" et les contextes dans lesquels ils se sont produits.



Ils se sont alors appuyés sur des écosystèmes suivis de près pendant de nombreuses années.



En voici quelques exemples : une étude de huit ans sur le plancton de la mer Baltique, dont les niveaux d'espèces ont été mesurés deux fois par semaine ; des mesures du carbone net d'une forêt de l'université de Harvard, recueillies toutes les 30 minutes depuis 1991 ; et des mesures de bernacles (crustacés), d'algues et de moules au large de la Nouvelle-Zélande, effectuées tous les mois pendant plus de 20 ans, détaille l'étude publiée dans la revue scientifique Plos Computational Biology. Les chercheurs ont appliqué à ces bases de données la théorie physique qui sous-tend les avalanches et les tremblements de terre qui, comme les "cygnes noirs", présentent un comportement extrême, soudain et à court terme.



Que diront les données d'aujourd'hui aux historiens de demain ?



À partir de cette analyse, les experts ont mis au point une méthode de prévision des événements de type "cygne noir" qui était flexible pour toutes les espèces et toutes les périodes de temps et qui était également capable de fonctionner avec des données beaucoup moins détaillées et plus complexes.



Ils ont ensuite été en mesure de prédire avec précision les événements extrêmes qui se sont produits dans ces systèmes.



Un homme avec ses mains en train de prier à la bourse de New York