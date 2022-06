La Turquie a capturé un espion grec, selon une télévision turque

capture d'un espion grec en Turquie

Les services de contre-espionnage turcs ont capturé un citoyen grec qu'ils soupçonnent d'avoir rassemblé, pour le compte de la Grèce, des informations sur la présence militaire turque à la frontière entre les deux pays, a rapporté samedi une chaîne privée de télévision turque.





Mohamed Amar Ampara, arrêté en Turquie, était samedi interrogé par les services turcs de renseignement, a déclaré la chaîne privée NTV citant une source des services de renseignement. NTV a également précisé que cet homme se faisait passer pour un homme d'affaires, sans donner d'autres informations.





Tensions

La Grèce et la Turquie mènent ces derniers temps une guerre des mots de plus en plus violente, alors qu'Ankara affirme qu'Athènes a déployé des troupes sur des îles proches de la frontière maritime entre les deux pays, dont les effectifs dépassent maintenant ce qui est prévu par les accords d'après-guerre.