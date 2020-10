La Turquie à l’UE, qui la menace de sanctions: “Vous n'obtiendrez rien de cette manière”

Erdogan sur les sanctions contre l'Ue

La Turquie a rejeté vendredi la menace de sanctions agitée par l'Union européenne à son encontre en réponse à ses activités qualifiées d'"illégales" en Méditerranée orientale.





"L'usage continu d'un discours de sanctions n'est pas constructif", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. "L'UE doit comprendre qu'elle ne peut rien obtenir de cette manière", a-t-il précisé.





A l'issue de longs débats jeudi après-midi et durant la nuit, les dirigeants des 27 Etats membres de l'Union, réunis en sommet à Bruxelles, ont approuvé un texte dans lequel ils réitèrent leurs appels à Ankara de cesser ses actions unilatérales et illégales en Méditerranée orientale. La question est surtout délicate pour Chypre et la Grèce. La Turquie effectue en Méditerranée des missions d'exploration à la recherche d'hydrocarbures dans des eaux appartenant à Chypre, ainsi que dans des zones maritimes revendiquées par Athènes.