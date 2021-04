La Turquie n’est pas responsable du “Sofagate”: “Les relations entre Ursula von der Leyen et Charles Michel sont détestables”

Sofagate, les relations détestables entre Charles Michel et Ursula von der Leyen

Pendant que des voix s’élèvent aux quatre coins du continent pour dénoncer l’attitude de la Turquie, voire la muflerie de son président Recep Tayyip Erdogan, responsable désigné de “l’humiliation” d’Ursula von der Leyen, l’intense rivalité entre la présidente de la Commission et le président du Conseil, Charles Michel, passe au second plan. Le “Sofagate” s’apparente néanmoins à une vaine diversion pour tenter de dissimuler la “relation détestable” entre les deux dirigeants européens, source d’embarras sur la scène internationale et nouvelle preuve de la “guéguerre” perpétuelle au sommet de l’Union... qui porte décidément mal son nom.





La Turquie a fermement rejeté les “accusations injustes” dont elle a été la cible à la suite de l’affaire du “Sofagate”. Ankara a rappelé que les “demandes de l’UE” avaient été “respectées” et que la disposition des sièges” avait été “réalisée” en accord avec les services protocolaires européens, a réagi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. L’affaire a pris une ampleur considérable et la presse internationale, sous impulsion française, s’est essentiellement focalisée sur une initiative délibérée des autorités turques destinée à humilier l’Europe. Point culminant de cette violente escalade diplomatique, la sortie du Premier ministre italien Mario Draghi, n’hésitant pas à qualifier le président Erdogan de “dictateur”.





“Lamentable et pathétique”





Or, la réalité relèverait plus de la mesquinerie politique que de la subtilité géopolitique. Ainsi, Ankara aurait tout simplement assisté à une démonstration sournoise et révélatrice de la “relation détestable” entre les deux principaux représentants de l’Union européenne... avant d’en endosser, à son insu, les conséquences. C’est la thèse défendue par L’Opinion et plusieurs observateurs éclairés, dont l’expert en relations internationales Patrick Martin Genier: “La haine entre le président du Conseil européen (NDLR: Charles Michel) et Ursula von der Leyen a conduit cette semaine au #SofaGate à Ankara. Ce scandale affaiblit l’autorité du président du Conseil. Le voir s’asseoir de cette façon en laissant la présidente de la Commission en plan est à la fois lamentable et pathétique”, a-t-il commenté sur Twitter (suite-dessous).





“Le président du Conseil à la préséance sur la Commission”

L’Opinion abonde dans le même sens et rappelle le rôle de l’un et de l’autre. Charles Michel “préside les réunions des chefs d’Etat et de gouvernement” et assure à ce titre “la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune”. Une compétence garantie par l’article 15 du traité sur l’UE. Ursula von der Leyen “dirige les travaux de la Commission, l’organe exécutif de l’UE” et “assure la représentation extérieure de l’Union... à l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités” (article 17 du traité). La frontière est ténue et sujette à interprétations. “Au risque de caricaturer, on pourrait les comparer, l’un à un chef de l’Etat exécutif, l’autre à une cheffe de gouvernement. Le protocole de l’UE est clair: le président du Conseil a la préséance sur celui de la Commission”, précise L’Opinion. Mais en pratique, la cohabitation n’est pas simple entre les deux dirigeants.





“Guéguerre permanente”

“Leurs relations sont détestables depuis le premier jour! L’épisode turc n’est que l’incident le plus visible, mais il y en a quasiment au quotidien entre eux et leurs équipes (...) C’est la guéguerre permanente”, témoigne le député européen LR Arnaud Danjean. “Kissinger a toujours raison: ‘L’Europe, quel numéro de téléphone?’”, ajoute-t-il. L’Opinion rappelle, en outre, que Charles Michel et Ursula von der Leyen représentent deux formations politiques rivales: le premier est libéral et intègre le groupe Renew Europe au Parlement européen; la seconde, démocrate-chrétienne, est issue du CDU d’Angela Merkel présent au sein du PPE dans l’hémicycle. “Faute d’une longue connaissance des rouages de l’UE, comme l’avait son prédécesseur Jean-Claude Juncker, elle cherche à s’imposer à Bruxelles en jouant la carte médiatique et internationale… mais elle trouve le Belge Charles Michel sur sa route”, observe L’Opinion (suite en-dessous).





Le Parlement européen intervient





Les groupes politiques du Parlement européen ont convoqué ce mardi les deux dirigeants, les ont sommés de mettre un terme à leur querelle et de trouver une solution pour parler d’une seule voix sur la scène internationale. “Le président du Conseil a réitéré ses regrets publics et a insisté sur l’unité de l’UE et l’esprit d’équipe”, a rapporté à l’AFP un participant, sous couvert de l’anonymat. Quant à Mme von der Leyen, elle a expliqué avoir été mortifiée par cet incident en tant que femme et en tant que présidente de la Commission, a ajouté cette même source.





Représenter l’UE dans le monde

Les chefs de groupe du Parlement ont demandé aux deux dirigeants de soumettre à leur assemblée une proposition de solution pour qu’un tel incident ne se reproduise plus. Elle est attendue lors de la session plénière du 26 au 29 avril, à l’occasion du débat sur les relations entre l’UE et la Turquie. “Nous attendons de nos dirigeants qu’ils forment un front commun, nonobstant le protocole, lorsqu’ils représentent l’UE dans le monde”, a averti l’Allemand Manfred Weber, président du Parti populaire européen (PPE, droite pro-européenne), la famille politique de Mme von der Leyen. “Nous avons besoin d’une voix sur la scène internationale”, a renchéri le libéral Dacian Ciolos, président du groupe Renew, la famille de Charles Michel.





Ursula von der Leyen met en garde Charles Michel

Ce lundi, Ursula von der Leyen a reçu Charles Michel pour la première fois depuis l’incident et lui a adressé une ferme mise en garde. Elle l’a averti qu’elle “ne permettra pas qu’une telle situation se reproduise”. Les services du Conseil assurent que M. Michel a la préséance pour le protocole international. La Commission conteste cette lecture et réclame le même rang protocolaire pour les deux dirigeants. Mme von der Leyen a demandé à ses services de contacter leurs homologues au Conseil pour “trouver un ‘modus vivendi’ afin d’éviter de telles situations à l’avenir”. Un mémorandum qui expose en cinq points les demandes de la présidente de la Commission sur la base de “l’interprétation des règles en vigueur”, a été transmis aux collaborateurs de Charles Michel.





Demandes déjà contestées