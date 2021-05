La vie à la Maison-Blanche ne serait pas un long fleuve tranquille: Joe Biden, un président obsédé par les détails et qui “explose” régulièrement

La vie de Joe Biden à la maison Blanche

Avec ses airs de grand-père bienveillant et son large sourire, Joe Biden apparaît aux yeux du monde comme un président affable et courtois. Sur le fond des dossiers, il affiche également un certain volontarisme. Or, selon une enquête du New York Times, qui a interrogé des dizaines d’anciens et actuels collaborateurs du président américain, la réalité serait tout autre. Joe Biden est ainsi décrit comme quelqu’un d’obsédé par les détails et qui “explose” régulièrement.





Joe Biden consulte parfois ses conseillers pendant des jours, voire des semaines, avant de prendre une décision. “Il a une sorte de devise: ‘vous ne pouvez jamais me donner trop de détails’”, selon son conseiller à la Sécurité nationale Jake Sullivan. Une obsession qui se traduit parfois par un bombardement à ses collaborateurs de questions inattendues, les unes après les autres, sur les aspects les plus obscurs d’un sujet.





Et gare à celui qui ne peut pas répondre de manière claire et précise: ce dernier risque de subir “une explosion de frustration accompagnée de grossièretés”, selon le New York Times. Joe Biden n’hésiterait pas non plus raccrocher au nez de son interlocuteur s’il a l’impression que ce dernier lui fait perdre son temps. Le président serait tellement pointilleux que ses collaborateurs prévoient entre chaque réunion une soupape de 15 minutes afin d’éviter que ses différents rendez-vous ne se chevauchent. Parfois, il est en core au téléphone à 22h30 ou 23 heures avec ses conseillers les plus proches.





Ses petits-enfants l’appellent “Pop”





Celle-ci commence tous les jours à 9h30, après une séance de sport et une petite promenade - le plus souvent avec ses deux chiens, Major et Champ - qui le conduit de ses appartements à l’aile ouest de Maison Blanche, où se trouve le célèbre bureau ovale. Il y est entouré d’un cercle très étroit composé de membres de sa famille, d’amis, de conseillers, et bien sûr de la Première dame Jill Biden. Ses petits-enfants, qui l’appellent “Pop” et qui sont décrits comme “le centre du monde du couple présidentiel”, viennent également régulièrement lui rendre visite. Ils lui montrent des applications ou des réseaux sociaux comme TikTok, par exemple. Ils passent souvent la nuit à la Maison Blanche. Et lorsqu’ils ne sont pas là, il les appelle régulièrement le soir.





Au contraire de son prédécesseur Donald Trump, Joe Biden ne regarde quasiment jamais la télévision. Celle que le milliardaire a fait installer dans la salle à manger attenante au bureau ovale est rarement, voire jamais, allumée dans la journée.





À 19 heures, Joe Biden retourne vers ses appartements pour dîner avec sa femme. Son plat préféré: des pâtes à la sauce tomate. La première dame préfère le poulet grillé ou le poisson. Joe Biden éviterait l’alcool, tandis que sa femme Jill est amatrice de vin.





Häagen-Dazs