La visite triomphale du président de l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh reconquis

président de l’Azerbaïdjan

L'Azerbaïdjan a publié les images d'une visite en triomphateur du président Ilham Aliev, accompagné de son épouse, dans des lieux emblématiques des territoires reconquis lors du récent conflit du Nagorny Karabakh contre les séparatistes arméniens.

Bakou et Erevan ont conclu le 9 novembre un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh après six semaines de violents combats, accordant des gains territoriaux importants à l'Azerbaïdjan qui récupère des zones qui lui échappaient depuis trois décennies.





Acclamés par la foule





Des photos et une vidéo diffusées par la présidence montrent Ilham Aliev et son épouse Mehriban Alieva, qui est également vice-présidente, acclamés par des foules alors qu'ils voyagent de Djebraïl à Fizouli, deux villes de districts reconquis ces dernières semaines par les troupes azerbaïdjanaises.





Pas d’autonomie pour le Karabakh





"Il n'y aura pas de statut d'autonomie pour le Karabakh. L'Azerbaïdjan est un pays uni", déclare Ilham Aliev dans la vidéo, aux commandes d'un véhicule blindé. Il est aussi montré sortant du véhicule tandis que son épouse le filme avec son téléphone, tous deux en tenue militaire.





Visite triomphale





Se tenant par la main, le couple a été pris en photo avec pour toile de fond le pont médiéval de Khodaafarin, à la frontière iranienne, sous contrôle des autorités de la république autoproclamée du Haut-Karabakh pendant près de trois décennies. Les Arméniens "ont tout détruit ici et en répondront devant les tribunaux internationaux", a déclaré M. Aliev en pointant le panorama en ruine de Djebraïl. "Regardez ce que l'ennemi a fait à la ville de Djebraïl. Leur but était que les Azerbaïdjanais ne reviennent jamais ici, mais nous allons vivre ici. Nous sommes de retour sur nos terres natales", a-t-il ajouté.





Région à majorité arménienne





Le Haut-Karabakh, une région à majorité arménienne, est de facto indépendant de l'Azerbaïdjan depuis les années 1990 et une guerre qui a fait 30.000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Les combats cette année, les plus violents depuis près de trente ans, ont permis à l'Azerbaïdjan de reprendre une partie du Haut-Karabakh, mais aussi sept districts avoisinants qui constituaient un glacis de sécurité pour les séparatistes arméniens. Quatre d'entre eux, dont ceux de Djebraïl et Fizouli, ont été repris militairement, et trois autres doivent être rendus à Bakou entre le 20 novembre et le 1er décembre.





L'accord de cessez-le-feu, signé sous l'égide de Moscou, prévoit le déploiement de quelque 2.000 soldats de la paix russes au Haut-Karabakh.