«Hitler c’est un enfant de cœur à côté de Netanyahu» : Un médaillé olympique français crée la polémique

C’est une sortie médiatique qui risque de faire beaucoup parler. L’ancien athlète français Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique au 3000m steeple, a comparé Adolf Hitler et Benyamin Netanyahou dans un message diffusé mardi sur X (anciennement Twitter).















« Adolf Hitler c’est un enfant de cœur (sic) à côté de Netanyahou ! L’Occident de vrais collabos », écrit le sportif désormais retraité sur le réseau social, accompagné de plusieurs hashtags établissant des parallèles entre l’état israélien et le régime nazi (#NaziIsrael, #IsraeliNewNazism…).





Le tweet de l’ancien athlète avait déjà suscité quelques réactions dans la soirée de mardi. « Et dire que cet individu a porté le maillot de l’équipe de France ! J’ai honte pour notre ville… quel naufrage », lui a répondu sur X Arnaud Robinet, maire de Reims, ville natale de Mahiedine Mekhissi.