«Honte à vous Monsieur Ciotti»: Sandrine Rousseau prend à partie le patron des Républicains après son annonce d’alliance avec le RN

Le président des Républicains était arrivé au siège de son parti ce mardi 11 juin pour faire des déclarations complémentaires à la presse. Il soulignait notamment: «Je suis président des Républicains et je reste président des Républicains»







Alors qu’Eric Ciotti répondait aux questions des journalistes sur le parvis du siège des Républicains, il a été pris à partir par Sandrine Rousseau. «J’ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays», affirmait le président des LR, lorsque la députée sortante écologiste s’est approché de lui. «Honte à vous monsieur Ciotti», a-t-elle déclaré devant les caméras de télévision. «Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade monsieur», a-t-elle ajouté avant de s’éloigner. Eric Ciotti lui a alors répondu le sourire aux lèvres: «Votre diatribe m’honore madame», avant de reprendre le fil de ses interviews.