« Ils sont complètement cons » : Emmanuel Macron sans filtre sur Haïti

Le président français a critiqué le choix des responsables haïtiens de limoger Garry Conille, nommé Premier ministre il y a cinq mois pour tenter de stabiliser le pays.



Emmanuel Macron sans filtre. En pleine tournée en Amérique du Sud, le président français a créé la polémique en critiquant le limogeage du Premier ministre d'Haïti, Garry Conille. « Là franchement, ce sont les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic », a dit le chef de l'État à Rio de Janeiro, en marge du G20. Il répondait à un Haïtien qui l'interpellait de manière « insistante » selon son entourage, « en l'accusant lui et la France d'être responsables de la situation en Haïti ».





« Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, je l'ai défendu, ils l'ont viré ! » a renchéri le chef de l'État selon cet échange diffusé sur les réseaux sociaux ce jeudi 21 novembre. Et de lancer : « C'est terrible. C'est terrible. Et moi, je ne peux pas le remplacer. Ils sont complètement cons, ils n'auraient jamais dû le sortir, le Premier ministre était formidable. »













Une vidéo « prise dans un cadre privé »

Emmanuel Macron faisait référence à la décision du Conseil présidentiel de transition d'Haïti qui a décidé de limoger Gary Conille. Le Premier ministre était en poste depuis cinq mois et devait tenter de stabiliser le pays qui ne cesse de s'enfoncer dans le chaos, notamment à cause de la guerre des gangs. La décision de démettre Garry Conille de ses fonctions est survenue le 10 novembre alors que le Conseil de transition souhaitait changer des responsables des ministères de la Justice, des Finances, de la Défense et de la Santé, contre son avis.





L'entourage du président français évoque auprès de RFI, une « vidéo tronquée prise dans un cadre privé » alors qu'Emmanuel Macron montait en voiture en direction de l'aéroport de Rio de Janeiro, pour se rendre au Chili.