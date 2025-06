«Je n'arrive toujours pas à y croire» : le seul survivant du crash du vol Air India raconte son miracle

Il est le seul survivant de la tragédie aérienne qui a frappé l’Inde jeudi 12 juin. Vishwash Kumar Ramesh, un citoyen britannique de 40 ans, a réussi à s’extirper de l’avion à temps pour rester en vie.

Un miracle absolu. Avec 12 membres d'équipage et 229 autres passagers, Vishwash Kumar Ramesh, citoyen britannique de 40 ans d'origine indienne, avait pris place avec son frère à bord du Boeing 787 à destination de l'aéroport londonien de Gatwick.

Résident de Leicester dans le centre du Royaume-Uni, il est le seul occupant du «Dreamliner» à avoir échappé à la catastrophe. Selon le dernier bilan publié par la police locale, les secouristes ont extirpé au total 265 corps calcinés des débris de l'avion et des ruines des bâtiments qu'il a percutés au sol.

Le Britannique était assis à l'avant gauche de l'appareil, place 11 A, tout près d'une des portes de secours de l'appareil, ont rapporté les médias locaux sur la foi de la carte d'embarquement à son nom. «Tout s'est passé sous mes yeux et je n'arrive toujours pas à croire comment j'ai pu sortir vivant de tout ça», explique Vishwash depuis son lit d'hôpital à un journaliste de la chaîne DD.





«J'ai cru mourir»

«Juste une minute après le décollage, soudain, j'ai eu l'impression qu'on restait coincés, que quelque chose n'allait pas, décrit Vishwash, et puis tout d'un coup, des lumières vertes et blanches se sont allumées dans tout l'avion (...) l'avion a semblé accélérer et se diriger tout droit vers ce qui s'est avéré être une résidence. J'ai tout vu de l'accident de mes propres yeux». «J'ai d'abord cru que j'allais mourir, poursuit le passager, mais quand j'ai ouvert les yeux j'ai réalisé que j'étais toujours en vie».





Le B787 d'Air India retombe lourdement sur plusieurs immeubles d'un quartier résidentiel situé dans le prolongement de la piste d'envol de l'aéroport, dont une résidence hébergeant les médecins d'un hôpital proche. Les images diffusées juste après montrent l'avion, les réservoirs gorgés de kérosène, exploser en une immense boule de feu orange.





«Ma main gauche a été légèrement brûlée»