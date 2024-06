«L'ENNEMI DE L’INTÉRIEUR VA DÉTRUIRE CE PAYS» : QUELLE EST CETTE MENACE QUE BRANDIT DONALD TRUMP DANS SA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE ?

Depuis plusieurs mois, l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump ne cesse de mentionner dans ses discours un «ennemi de l’intérieur», terme qui se veut sinistre, rappelant l’anticommunisme des années 1950.





«L'ennemi de l’intérieur, ils vont détruire ce pays». Donald Trump distille depuis plusieurs mois une vague sinistre dans ses discours, reprenant un vieux concept de «chasse aux sorcières», destiné à semer le trouble aux Etats-Unis, se plaçant ainsi en tant que sauveur de l’Amérique.





«Il y a la Russie, il y a la Chine. Mais avec un président intelligent, c'est en réalité assez facile à gérer», a-t-il par exemple affirmé dans un entretien diffusé dimanche par la chaîne Fox. «L'ennemi de l’intérieur, par contre, ils vont détruire ce pays», a-t-il ajouté.





«La menace de forces extérieures est bien moins inquiétante, dangereuse et grave que la menace venue de l'intérieur», avait aussi déclaré le magnat républicain de 77 ans, candidat à la présidentielle de novembre, lors d'un meeting dans le New Hampshire, dans le nord-est des Etats-Unis.





LE RETOUR DU MACCARTHISME

L’ancien homme d'affaires, multi-inculpé, à travers ce vocabulaire usité par les régimes totalitaires du XXe siècle, s'adresse non seulement au président des Etats-Unis Joe Biden, «mais il y a aussi de plus en plus de menaces contre le système judiciaire, des juges, des procureurs», selon Rebecca Gill, qui enseigne les sciences politiques à l'université du Nevada (ouest).