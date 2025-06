« La France réaffirme le droit d’Israël à se protéger et à assurer sa sécurité » (Emmanuel Macron)

« La France réaffirme le droit d’Israël à se protéger et à assurer sa sécurité », a déclaré vendredi Emmanuel Macron, rappelant avoir « plusieurs fois condamné » le programme nucléaire iranien.





« Pour ne pas mettre en péril la stabilité de toute la région, j’appelle les parties à la plus grande retenue et à la désescalade », poursuit le chef de l’Etat sur X, ajoutant s’être entretenu vendredi avec le président américain, Donald Trump, ainsi qu’avec le prince héritier d’Arabie saoudite, le roi de Jordanie, le président des Emirats arabes unis, l’émir du Qatar, le chancelier allemand et le premier ministre britannique.