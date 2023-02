« Les Dix Commandements » bientôt de retour sur les plateformes de streaming

Voilà une nouvelle qui va faire plaisir aux fans des Dix Commandements. La comédie musicale des années 2000 va revenir sur les plateformes de streaming musicales dont elle avait disparu depuis la fin de son contrat avec Universal, a annoncé Le Parisien le 8 février.



Les titres phare du spectacle créé par Pascal Obispo seront de retour sur Deezer, Spotify et Apple Music dès ce vendredi 10 février. Et ce n’est pas tout : ils vont sortir pour la toute première fois en double vinyle sur Atletico Records, le label créé par le chanteur. Vous pourrez donc retrouver L’Envie d’aimer, La Peine maximum et Mon frère, notamment, en numérique et en physique.



Pascal Obispo, lui-même créateur d’une plateforme appelée Obispo All Access, a pris la décision de redonner cet accès au public notamment par égard à Daniel Lévi, décédé en 2022 et qui incarnait le rôle de Moïse.





« Les Dix Commandements n’était plus sur les plates-formes depuis que j’ai mis mes musiques sur mon application. Mais la demande était forte pour qu’elles y reviennent. L’Envie d’aimer est une chanson culte chez les jeunes. Et Daniel est malheureusement parti l’été dernier… Pour lui, sa femme et ses enfants, la troupe, c’était important de remettre la comédie musicale en streaming et de la sortir pour la première fois en vinyle. »