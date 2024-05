«LES HOMMES QUI FRAPPENT LES FEMMES NE SONT PAS DES HOMMES» : ALEX FINE, LE MARI DE CASSIE SORT DU SILENCE

Alors qu'une plainte a été déposée par sa femme en novembre 2023 contre Sean «Diddy» Combs, Alex Fine, le mari de Cassie, s'est exprimé sur les réseaux sociaux le vendredi 17 mai. Il a réagi après la diffusion d'une vidéo montrant le rappeur agressant physiquement la chanteuse en 2016.







Des paroles fortes. Alex Fine, le mari de Cassie, a pris la parole sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant la chanteuse agressée physiquement par son ex-petit ami Sean «Diddy» Combs dans un hôtel de Los Angeles en 2016.





«Les hommes qui frappent les femmes ne sont pas des hommes. Les hommes qui encouragent [ce type d'hommes violents] et les protègent ne sont pas des hommes. En tant qu'homme, la violence à l'égard des femmes ne devrait pas être inévitable, vérifiez-le chez vos frères, vos amis et votre famille. Nos filles, nos sœurs, nos mères et nos épouses devraient se sentir protégées et aimées. Tenez les femmes de votre vie en haute estime. Les hommes qui font du mal aux femmes détestent les femmes», a-t-il déclaré pour commencer sa déclaration.









Il a poursuivi : «À tous les survivants, trouvez les hommes et les femmes qui vous aident et vous aiment. À tous les survivants, vos histoires sont vraies et les gens vous croient. À touts les survivants, vous n'êtes pas seules, et il y a des hommes et des femmes qui ne se soucient que de votre bien-être et de votre sécurité. Nous voulons que vous réussissiez et que vous vous épanouissiez. À toutes les femmes et à tous les enfants, je suis désolée que vous viviez dans un monde où vous n'êtes pas protégés et où vous ne vous sentez pas égaux. Je veux élever mes filles dans un monde où elles sont en sécurité et aimées».





50.000 DOLLARS POUR DISSIMULER LES IMAGES





Alex Fine, coach personnel, a conclu son message en s'adressant directement aux «agresseurs» : «Vous êtes finie, vous n'êtes plus en sécurité, vous n'êtes plus protégée, les hommes à vos côtés sont tout aussi faibles, vous êtes tellement malheureux avec vous-même que la mort serait considérée comme une gentillesse», tout en indiquant un numéro d'assistance téléphonique pour les victimes de violence domestique dans la légende.









Avant d'épouser Alex Fine en 2019, avec qui elle a deux filles, Cassie a été en couple avec Diddy pendant 11 ans. En novembre 2023, les anciens compagnons ont conclu un accord le lendemain d'une plainte déposée par la jeune femme, accusant son ex-petit ami d'agression et d'abus sexuels. À l'époque, l'avocat du musicien âgé de 54 ans, Ben Brafman, a affirmé que le règlement ne signifiait pas que son client était coupable.





Toutefois, les images de sécurité diffusée datant de 2016, montrant le magnat de la musique en train d'attraper, de bousculer, de traîner et de donner des coups de pied à sa petite amie de l'époque, semblent confirmées le témoignage de la jeune femme. La plainte alléguait également que Diddy avait payé 50.000 dollars (46.000 euros) à l'hôtel pour récupérer la vidéo de cet événement.