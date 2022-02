«On a très envie de vous» : l’affiche des Jeunes avec Macron qui va faire parler

C’est une affiche qui fleure bon l’imminence de la Saint-Valentin. Dès ce week-end, les Jeunes avec Macron (Jam) vont placarder 25 000 affiches avec ce slogan volontairement provocateur, qui ne manquera de faire jaser : « On a très envie de vous ! » Le texte se détache sur un fond noir où apparaît la partie droite du visage du président presque candidat.





« On a très envie de cinq saisons de plus avec le président, qui a été le chef de l’État du renouvellement politique, de la réforme et qui a beaucoup fait pour les jeunes, commente-t-on chez les Jam. Nous voulons inciter les jeunes à aller voter. Ces affiches seront collées par l’ensemble des sensibilités de la majorité. »