«Respectez les droits des réfugiés», lance Merkel aux dirigeants mondiaux

L'ex-chancelière allemande Angela Merkel (2005-2021) a exhorté lundi 10 octobre les dirigeants mondiaux à ne pas renvoyer des personnes dans des pays où elles risquent d'être persécutées, après avoir reçu le prix Nansen du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Angela Merkel, récompensée pour sa détermination à accueillir des personnes déplacées par des conflits lorsqu'elle était en fonction, a souligné que «les droits des réfugiés doivent être respectés». «Aucun réfugié ne devrait être renvoyé dans son pays s'il risque d'être persécuté», a-t-elle déclaré lors d'une cérémonie à Genève (Suisse).