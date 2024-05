« Surcapacité » : Tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis

Alors que mes réseaux sociaux et mes navigateurs Web sont inondés du mot «surcapacité» ces derniers temps, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi ce vieux terme économique se transforme soudainement en un mot à la mode, en particulier dans le contexte des relations sino-américaines. tensions commerciales.





La surcapacité, comme le terme l’indique à première vue, se produit lorsque la capacité de production d’un certain secteur dépasse largement la demande, ce qui entraîne un excédent de biens et, dans la plupart des cas, une baisse des prix. Mais cette définition ne peut néanmoins pas répondre à ma question de savoir pourquoi les États-Unis parlent de cela à la Chine, jusqu'à ce que je tombe sur un article d'opinion du professeur Jeffrey Sachs, qui explique clairement que la dernière « campagne de surcapacité de la Chine » lancée par les États-Unis est basée sur un mélange d'arrogance, de méchanceté et de naïveté.









Arrogance : Miroir, miroir au mur, qui est le gagnant de tous ?





Parmi les 500 nouvelles entreprises énergétiques mondiales de 2023, plus de la moitié étaient chinoises, ce qui montre un net avantage de la Chine sur le marché mondial des technologies propres. La Chine produit désormais 80 % des panneaux solaires mondiaux, soit 40 fois celui des États-Unis, et produit environ les deux tiers des NEV, des éoliennes et des batteries au lithium de la planète. Les entreprises chinoises contestent la domination américaine et européenne sur le secteur propre.





Lorsqu’ils ne peuvent pas gagner la course, ils essaient de la ralentir. Inquiets de la montée en puissance des NEV et d'autres technologies d'énergie propre en Chine, certains politiciens occidentaux ont inventé un discours de « surcapacité ». La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, affirme que la Chine « fausse les prix mondiaux » et « nuit aux entreprises et aux travailleurs américains ».





Méchanceté : il vaut mieux ne pas couper les ponts derrière vous





Si l’on examine de près l’histoire, l’Occident a accumulé des richesses en cédant ses excédents de produits aux pays les moins développés pendant des siècles, souvent à des conditions injustes – un processus cruel et brutal qui a laissé des cicatrices durables dans des pays comme la Chine. Dans les années 1840, la Grande-Bretagne impériale a forcé la Chine à ouvrir ses portes au commerce extérieur et, bien sûr, à l’opium. Il y a seulement quelques décennies, les États-Unis ne se plaignaient pas lorsque la Chine échangeait des dizaines de millions de chemises contre un avion Boeing, car il était alors clair qui bénéficiait du privilège du marché.





Si Washington et Bruxelles mettent en pratique ce qu’ils prêchent en matière de règles du marché et de concurrence loyale, pourquoi n’ont-ils pas été mécontents de la capacité de production chinoise de vêtements, de jouets et d’autres biens de faible valeur ? De tels doubles standards remettent en question la validité de leurs accusations et révèlent leur véritable intention de ralentir la croissance chinoise. Ils ne sont inquiets que parce qu’ils perdent leur domination du marché au profit de la Chine dans ce qu’ils considèrent comme des secteurs critiques.





Naïveté : L’Occident délaisse l’économie pour accuser la Chine de surcapacité





Le commerce diversifie les options des consommateurs. Si les pays produisaient juste assez pour répondre à leur demande intérieure, il n’y aurait pas de commerce transfrontalier. Ce ne sont que des notions d’économie élémentaire. Adam Smith se retournerait dans sa tombe si l'on insistait sur une définition étroite de la « surcapacité » comme d'une capacité de production qui dépasse la demande intérieure. Parce que la soi-disant « surcapacité » n’est que le signe d’un marché fonctionnel où le déséquilibre entre l’offre et la demande est la norme.





Le calcul est simple et la vérité est amère. Les consommateurs paieront le prix du discours de « surcapacité » contre la Chine. Tout le monde sait que la libéralisation des échanges et la baisse des droits de douane contribuent à maintenir les coûts à un niveau bas à l’échelle mondiale, mais les politiciens occidentaux ont toujours du mal à résister à l’envie de protéger leurs fournisseurs nationaux et de sévir contre les acteurs étrangers. C’est ainsi que naît le protectionnisme. En fin de compte, cela se traduira par des prix de voiture plus élevés pour les conducteurs et des factures d’électricité plus élevées pour les ménages. Les vents contraires persistants contre la mondialisation feront encore plus de victimes partout dans le monde.