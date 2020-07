« Vous ne m’atteindrez jamais » : la réponse de la députée Sira Sylla à une attaque xénophobe

La députée a réagi samedi à une action du groupe d’extrême droite génération identitaire devant son local à son encontre. Le Premier ministre a dénoncé une attaque indigne.





Des militants du groupe d’extrême droite Génération identitaire ont mené samedi 25 juillet 2020 une action à caractère xénophobe devant la permanence de la députée de La République en Marche (LREM), Sira Sylla, investie notamment sur les questions liées à l’immigration. Celle-ci leur a répondu sur Twitter qu’elle restait plus déterminée que jamais.





Devant la permanence de l’élue de la quatrième circonscription de Seine-Maritime, les militants d’extrême droite ont déployé une banderole sous-entendant que la députée préférait aider les Africains plutôt que les Français et ont allumé des fumigènes. Leur but : dénoncer l’action de l’élue en faveur d’une baisse des frais sur les transferts d’argent en direction de l’Afrique. Selon Sira Sylla, avec la crise liée au coronavirus, ces transferts importants pour de nombreuses familles d’expatriés sur le continent européen ont fortement baissé.





Soutenue par Jean Castex et Gérald Darmanin





En réponse, la députée a affirmé sur Twitter Vous ne m’atteindrez jamais. Je suis très fière du travail que je me mène avec conviction en tant que députée de la République française depuis 3 ans notamment pour ma circonscription et la relation Afrique-France. Plus déterminée que jamais !, écrit-elle samedi en début d’après-midi.





De nombreux représentants de la majorité ont manifesté leur soutien à l’élue. Ainsi, le chef du gouvernement Jean Castex a dénoncé les attaques indignes dont a fait l’objet Sira Sylla. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a également réagi en condamnant avec la plus grande fermeté les comportements ignobles des militants identitaires, fustigeant l’idéologie haineuse de groupuscules extrémistes. De son côté, Marlène Schiappa dénonce une tentative d’intimidation et considère que proférer des sous-entendus racistes menaçants, tout ceci est abject.