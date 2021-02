“4.000 € par mois, c’est la classe moyenne” : cette phrase de François Bayrou a fait grincer des dents

Lapsus de François Bayrou sur le Plateau de Grand Jury

François Bayrou, le maire de Pau et Haut-commissaire au plan, s'est fait remarquer en expliquant sur le plateau du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI qu’un revenu de 4.000 euros par mois correspondait à la classe moyenne. L’ancien candidat à la présidentielle a tenté de se rattraper un peu plus tard en assurant qu’il parlait d’un foyer et non d’une personne seule. Mais le mal était fait.

Les politiques sont-ils complètement déconnectés de la réalité? À l’instar du fameux pain au chocolat de Jean-François Copé, cette petite phrase de François Bayrou risque de renforcer encore ce sentiment au sein de la population.





François Bayrou était interrogé sur la possibilité de demander une contribution plus importante aux riches pendant la crise sanitaire, alors que la facture de la Covid ne cesse de s’alourdir en France.





“Tout peut être imaginé de cet ordre-là, oui. Il y a toujours eu des impôts. Ça a toujours été le travail du Parlement de travailler sur la matière fiscale. Il faut savoir ce qu’on entend par les plus riches”, a d’abord souligné le centriste, avant de lancer, à la stupéfaction générale: “4 000 euros par mois, pour moi, c’est classe moyenne.”





Ce montant ne vient pas de nulle part. Il s’agit du seuil évoqué par le président François Hollande en 2007 pour désigner “les plus riches.” Cette sortie médiatique avait fait grand bruit à l’époque.